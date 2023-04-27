Россияне считают достойной пенсию в размере 47 тыс. рублей в месяц

Россияне считают достойным размер пенсии, который в 2,5 раза превышает размер страховых выплат сейчас, выяснили в ходе опроса эксперты Superjob.
Самая высокая планка пенсионных притязаний у москвичей — они считают достойной пенсию в размере 51,3 тыс. рублей. На следующей строчке жители Санкт-Петербурга (48,7 тыс. рублей), следом идет Тюмень (47,7 тыс. рублей). Самыми скромными запросами к пенсии оказались у россиян из Ярославля (42 тыс. рублей) и Ижевска (42,2 тыс. рублей).
В ходе исследования выяснилось, что у мужчин пенсионные ожидания выше, чем у женщин. Отмечается, что чем старше участник опроса и выше его доход, тем больший размер пенсии он ожидает в старости. Опрос проводился в 369 населенных пунктах во всех регионах страны. Участие приняли 1600 совершеннолетних респондентов.
Ранее сообщалось, что каждый четвертый россиянин хочет больше путешествовать после выхода на пенсию. Другие 15% начали бы заниматься огородом и дачей. Отмечается, что 13% россиян посвятят себя любимому хобби.