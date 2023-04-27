Россияне считают достойной пенсию в размере 47 тыс. рублей в месяц

В ходе исследования выяснилось, что у мужчин пенсионные ожидания выше, чем у женщин. Отмечается, что чем старше участник опроса и выше его доход, тем больший размер пенсии он ожидает в старости. Опрос проводился в 369 населенных пунктах во всех регионах страны. Участие приняли 1600 совершеннолетних респондентов.