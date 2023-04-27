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Датские ученые установили, что вдовы чаще вдовцов переезжают после смерти партнера

Общество
Датские ученые установили, что вдовы чаще вдовцов переезжают после смерти партнера

Научные сотрудники Копенгагенского университета провели исследование, в результате которого выяснилось, что овдовевшие дамы чаще меняют место проживания по сравнению с мужчинами-вдовцами.

Как информирует издание «Питерские заметки», для своего исследования специалисты изучили большое количество записей о месте проживания жителей Дании в возрасте от 50 до 90 лет за минувшие четверть века.

В результате оказалось, что после смерти супруга 30% вдов переезжают в другое жилье. Этот показатель на 10% превосходит число овдовевших мужчин, решивших поменять место жительства. Кроме того, по данным исследования копенгагенских ученых, многие вдовы-датчанки предпочитают переселяться в интернаты и пансионаты.
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