Датские ученые установили, что вдовы чаще вдовцов переезжают после смерти партнера

В результате оказалось, что после смерти супруга 30% вдов переезжают в другое жилье. Этот показатель на 10% превосходит число овдовевших мужчин, решивших поменять место жительства. Кроме того, по данным исследования копенгагенских ученых, многие вдовы-датчанки предпочитают переселяться в интернаты и пансионаты.