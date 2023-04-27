Диктор советского телевидения Алла Данько призвала «не распространять негативизм на весь украинский народ»

В ходе беседы Данько напомнила, что в ней «течет украинская и русская кровь», она «одинаково чувствует себя русской и украинкой». Поэтому нынешняя ситуация в стране удивляет и расстраивает телеведущую. Также она отметила, что «украинцы являются чудесными, очень трудолюбивыми, рукастыми, добрыми, хозяйственными, отзывчивыми людьми».