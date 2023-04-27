Диктор советского телевидения Алла Данько призвала «не распространять негативизм на весь украинский народ»

Телеведущая Алла Данько не согласна с людьми, которые проявляют «негативизм» по отношению к украинскому народу. Эту тему она обсудила с ведущим Борисом Корчевниковым в эфире программы «Жизнь и судьба».
«Мы чувствовали эти кровные узы, мы общались с этими родственниками. Мы их всех знали, они приезжали к нам в гости в Москву... Мы часто ездили на Украину, в Киев, в Одессу... Мне бы очень хотелось, чтобы мы не распространяли какой-то негативизм на весь народ», — подчеркнула диктор.
В ходе беседы Данько напомнила, что в ней «течет украинская и русская кровь», она «одинаково чувствует себя русской и украинкой». Поэтому нынешняя ситуация в стране удивляет и расстраивает телеведущую. Также она отметила, что «украинцы являются чудесными, очень трудолюбивыми, рукастыми, добрыми, хозяйственными, отзывчивыми людьми».
Ранее в Министерстве просвещения России разработали новые методики изучения украинского языка для учеников младших классов. Как отметил первый заместитель главы ведомства Александр Бугаев, новый учебник «отразит всю красоту, всю чистоту традиционного украинского языка».