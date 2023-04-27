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Российские военные уничтожили четыре С-300 и немецкую ЗСУ «Гепард» дронами-камикадзе в районе Херсона

Армия
Российские военные уничтожили четыре С-300 и немецкую ЗСУ «Гепард» дронами-камикадзе в районе Херсона

Российские военнослужащие уничтожили четыре пусковых установки С-300 и одну ЗСУ «Гепард» производства ФРГ за минувшие сутки в районе Херсона. ВС РФ ликвидировали технику противника дронами-камикадзе «Ланцет», пишет РИА Новости.

Кроме потерь установок, Вооруженные силы Украины лишились части личного состава. По данным СМИ, в результате ударов беспилотных барражирующих боеприпасов «Ланцет» погибли 14 украинских военных, еще десять получили ранения.

Также в ночь на 27 апреля в районе села Ольговка был уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему. Собеседник РИА Новости указал, что пятеро военнослужащих ВСУ погибли, двое ранено.
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