Президент РФ Владимир Путин поздравил с 90-летием врача-клинициста Леонида Рошаля

Владимир Путин назвал Рошаля талантливым ученым и крупным организатором здравоохранения. Глава государства подчеркнул, что президент НИИ прошел большой путь в карьере и добился успеха в благородной и милосердной работе. Президент также отметил общественную и просветительскую деятельность Рошаля и заботу о сохранении традиции российской медицины.