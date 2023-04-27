Президент РФ Владимир Путин поздравил с 90-летием врача-клинициста Леонида Рошаля

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы Леонида Рошаля. Он направил телеграмму по случаю 90-летия врача.
Владимир Путин назвал Рошаля талантливым ученым и крупным организатором здравоохранения. Глава государства подчеркнул, что президент НИИ прошел большой путь в карьере и добился успеха в благородной и милосердной работе. Президент также отметил общественную и просветительскую деятельность Рошаля и заботу о сохранении традиции российской медицины.
Ранее российский президент поздравил с днем рождения генерального директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Владимира Иванова. Глава государства направил в его адрес теплые слова.