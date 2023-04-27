Политолог Павел Шипилин рассказал, о чем Си Цзиньпин мог разговаривать с Владимиром Зеленским

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось получить каких-то обязательств со стороны Китая во время разговора с Си Цзиньпинем. Об этом ФАН сказал политолог Павел Шипилин.
По словам эксперта, за час общения Владимира Зеленского и Си Цзиньпиня невозможно обсудить все проблемные вопросы. Вероятнее всего, звонок лидера КНР носил «дежурный характер».
«Думаю, что Си Цзиньпин ограничился некими общими фразами, без конкретики. С моей точки зрения, это такой дежурный звонок, чтобы международное сообщество не подумало, что Си Цзиньпин избегает звонка Зеленскому», — сказал политолог.
Павел Шипилин отметил, что если Китай выступает в русско-украинском вопросе неким миротворцем, то он должен обговорить с обеими сторонами конфликта. Однако в данном случае Си Цзиньпин рассчитывает на более тесное взаимодействие с Россией.
«Китай, выступая с инициативой о мирном урегулировании должен вести диалог с двумя конфликтующими сторонами. Но если в случае с Россией, Си Цзиньпин приехал к Владимиру Путину, а после они общались два дня, а потом от Китая поехали министр обороны и другие серьезные люди. То есть с Россией выстраиваются в данном случае долгосрочные взаимоотношения, некий союз по борьбе с гегемоном. То общение с Украиной – это для галочки», — сказал эксперт.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обсудил со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти нынешнее положение ВСУ. Они отметили необходимость усиления санкционного давления на Россию.