Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Павел Шипилин рассказал, о чем Си Цзиньпин мог разговаривать с Владимиром Зеленским

Политика
Политолог Павел Шипилин рассказал, о чем Си Цзиньпин мог разговаривать с Владимиром Зеленским

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось получить каких-то обязательств со стороны Китая во время разговора с Си Цзиньпинем. Об этом ФАН сказал политолог Павел Шипилин.

По словам эксперта, за час общения Владимира Зеленского и Си Цзиньпиня невозможно обсудить все проблемные вопросы. Вероятнее всего, звонок лидера КНР носил «дежурный характер».

«Думаю, что Си Цзиньпин ограничился некими общими фразами, без конкретики. С моей точки зрения, это такой дежурный звонок, чтобы международное сообщество не подумало, что Си Цзиньпин избегает звонка Зеленскому», — сказал политолог.

Павел Шипилин отметил, что если Китай выступает в русско-украинском вопросе неким миротворцем, то он должен обговорить с обеими сторонами конфликта. Однако в данном случае Си Цзиньпин рассчитывает на более тесное взаимодействие с Россией.

«Китай, выступая с инициативой о мирном урегулировании должен вести диалог с двумя конфликтующими сторонами. Но если в случае с Россией, Си Цзиньпин приехал к Владимиру Путину, а после они общались два дня, а потом от Китая поехали министр обороны и другие серьезные люди. То есть с Россией выстраиваются в данном случае долгосрочные взаимоотношения, некий союз по борьбе с гегемоном. То общение с Украиной – это для галочки», — сказал эксперт.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обсудил со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти нынешнее положение ВСУ. Они отметили необходимость усиления санкционного давления на Россию.
Си Цзиньпинь владимир зеленский переговоры россии и украины китай
Военкоры ФАН