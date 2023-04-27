Задержанная «королева марафонов» Елена Блиновская в пятницу должна была выступить на семинаре в Ташкенте

Задержанная по подозрению в неуплате налогов блогер Елена Блиновская должна была провести семинар «Четвертое измерение» в Ташкенте в эту пятницу. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на онлайн-сервис по реализации билетов iticket.uz.
По имеющимся данным, 28 апреля в столице Узбекистана должен был состояться семинар «Четвертое измерение». Стоимость билета на мероприятие Блиновской составляет от одного до 8,8 миллионов сумов (от 7 до 62 тысяч рублей).
Следственный комитет России возбудил в отношении Елены Блиновской уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. За два года блогер не уплатила в государственную казну более 918 млн рублей. Она была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть страну.