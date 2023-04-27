Задержанная «королева марафонов» Елена Блиновская в пятницу должна была выступить на семинаре в Ташкенте

Следственный комитет России возбудил в отношении Елены Блиновской уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. За два года блогер не уплатила в государственную казну более 918 млн рублей. Она была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть страну.