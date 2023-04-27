Шоумен Стас Барецкий сравнил купленный им замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь с крематорием

Российский музыкант Стас Барецкий описал обстановку в приобретенном им особняке советской певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Об этом стало известно 27 апреля, в четверг.
Информацией шоумен поделился в ходе интервью с корреспондентом «Пятого канала». Барецкий сравнил замок с крематорием, указывается в материале. Музыкант признался, что ему очень понравилось внутреннее устройство нового дома. Особенно он отметил холодные помещения особняка.
Ранее Барецкий указал на намерение создать кладбище вокруг купленного им замка Пугачевой. Подробности сообщает «РИАМО».