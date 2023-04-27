Шоумен Стас Барецкий сравнил купленный им замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь с крематорием

Информацией шоумен поделился в ходе интервью с корреспондентом «Пятого канала». Барецкий сравнил замок с крематорием, указывается в материале. Музыкант признался, что ему очень понравилось внутреннее устройство нового дома. Особенно он отметил холодные помещения особняка.