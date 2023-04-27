Жительница села Щетиновка получила осколочное ранение при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Село Щетиновка в Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. В результате него пострадала женщина.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке в личном Telegram-канале. Он отметил, что жительница села получила осколочное ранение, ее госпитализировали в больницу.
Также Гладков указал на разрушение объектов в населенном пункте. В частности, повредилась крыша корпуса сельхозпредприятия, выбито остекленение, также пострадал фасад здания. Стоит отметить, что некоторый ущерб был нанесен технике. На место происшествия отправились оперативные службы.
Днем ранее под обстрел попал поселок Красное. Гладков сообщил, в результате него никто не пострадал.