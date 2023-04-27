Жительница села Щетиновка получила осколочное ранение при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Также Гладков указал на разрушение объектов в населенном пункте. В частности, повредилась крыша корпуса сельхозпредприятия, выбито остекленение, также пострадал фасад здания. Стоит отметить, что некоторый ущерб был нанесен технике. На место происшествия отправились оперативные службы.