Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что дед Зеленского воевал против коричневой чумы

Ранее сообщалось, что Мария Захарова иронично «остудила» замглавы МИД Украины Андрея Мельника. Дипломат продолжила высказывание украинского коллеги о том, что киевскому режиму необходимо увеличение военной помощи в десятки раз, предложением «снять исподнее».