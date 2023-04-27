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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что дед Зеленского воевал против коричневой чумы

Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что дед Зеленского воевал против коричневой чумы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на традиционном брифинге перед журналистами. Дипломат напомнила, что дед президента Украины Владимира Зеленского воевал против коричневой чумы.

«Мне страшно представить, что он сказал бы своему внучку, увидев то, что сейчас происходит», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова иронично «остудила» замглавы МИД Украины Андрея Мельника. Дипломат продолжила высказывание украинского коллеги о том, что киевскому режиму необходимо увеличение военной помощи в десятки раз, предложением «снять исподнее».
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