Медики зафиксировали 6503 случая заражения коронавирусом в РФ за сутки

На территории Российской Федерации за сутки количество случаев заражения коронавирусом составило 6503. Об этом сообщили 27 апреля журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В Москве выявили 904 заболевших, а в Петербурге — 630. По имеющейся информации, всего за день умерли от коронавируса 33 человека. При этом выздоровело 7213 человек.
Вчера в РФ было зарегистрировано 6012 случаев заражения и 33 смерти. Отмечается снижение количества госпитализаций за сутки на 12,3%. За прошедший день в России госпитализировали 1022 больных коронавирусом против 1165 днем ранее.
Число госпитализаций выросло в 28 регионах и уменьшилось в 50, в семи других — ситуация осталась неизменной.
Ранее Роспотребнадзор признал штамм «Арктур» самым заразным подвариантом COVID-19.