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Медики зафиксировали 6503 случая заражения коронавирусом в РФ за сутки

Общество
Медики зафиксировали 6503 случая заражения коронавирусом в РФ за сутки

На территории Российской Федерации за сутки количество случаев заражения коронавирусом составило 6503. Об этом сообщили 27 апреля журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве выявили 904 заболевших, а в Петербурге — 630. По имеющейся информации, всего за день умерли от коронавируса 33 человека. При этом выздоровело 7213 человек.

Вчера в РФ было зарегистрировано 6012 случаев заражения и 33 смерти. Отмечается снижение количества госпитализаций за сутки на 12,3%. За прошедший день в России госпитализировали 1022 больных коронавирусом против 1165 днем ранее.

Число госпитализаций выросло в 28 регионах и уменьшилось в 50, в семи других — ситуация осталась неизменной.

Ранее Роспотребнадзор признал штамм «Арктур» самым заразным подвариантом COVID-19.
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