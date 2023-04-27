Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал присоединиться к телемосту с Владимиром Путиным

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал выйти в эфир телемосту с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с доставкой российского ядерного топлива на АЭС «Аккую». Он должен состояться после полудня.
Как сообщили в Кремле, Эрдоган и Путин примут участие в торжественной церемонии в формате видеоконференции. Уточняют, что турецкий лидер должен подключиться к ней в 13:30, несмотря на недавнее ухудшение самочувствия.
На атомную электростанцию доставят ядерное топливо, которое произведено в России. АЭС возводит корпорация «Росатом». В рамках соглашения о строительстве в эксплуатацию введут четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт. Ранее сообщалось, что турецкая сторона ожидает участие Владимира Путина в церемонии.