Телеведущая Алла Данько: Мой внук – солнечный ребенок с особенностями развития

Для всех членов семьи диктора советского телевидения Аллы Данько было потрясением рождение «солнечного ребенка». Сама телеведущая называет его появление «предписанием Бога». Об этом она рассказала в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым.
Данько в эфире программы «Жизнь и судьба» отметила, что ее сын Василий Данько и его супруга «достойно себя повели в этой случае». По словам телеведущей, малышу с особенностями развития необходимо уделять гораздо больше внимания, чем и занимаются в настоящий момент его родители: ходят с ребенком в бассейн, делают лечебные массажи и посещают психолога.
«Его долго выхаживали, потому что он был очень слабенький. Но сейчас это очаровательный малыш, он начинает ходить, с ним очень интересно, он многое понимает», — рассказала Данько.
На вопрос Корчевникова о помощи бабушки в воспитании двухлетнего внука телеведущая ответила, что, когда возникает в этом необходимость, ребенка привозят к ней и она «проводит с ним определенное количество времени».
Ранее певица Слава в социальных сетях рассказала о рождении внука, первенца в семье ее дочери Александры Морозовой с Андреем Дедовым.