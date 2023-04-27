Телеведущая Алла Данько: Мой внук – солнечный ребенок с особенностями развития

Данько в эфире программы «Жизнь и судьба» отметила, что ее сын Василий Данько и его супруга «достойно себя повели в этой случае». По словам телеведущей, малышу с особенностями развития необходимо уделять гораздо больше внимания, чем и занимаются в настоящий момент его родители: ходят с ребенком в бассейн, делают лечебные массажи и посещают психолога.