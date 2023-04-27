Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте для блогера Елены Блиновской

Об этом стало известно 27 апреля. Вероятнее всего, в четверг инфлюенсер и ее супруг весь день будут находиться в Следственном комитете России, указал источник. Ранее эксклюзивные снимки обысков в доме предпринимательницы обнародовали в интернете. На кадры попал огромный автопарк «королевы марафонов».