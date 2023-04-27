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Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте для блогера Елены Блиновской

Происшествия
Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте для блогера Елены Блиновской

Сторона обвинения намерена просить домашний арест для блогера Елены Блиновской. Соответствующей информацией поделился источник ФАН в правоохранительных органах.

Об этом стало известно 27 апреля. Вероятнее всего, в четверг инфлюенсер и ее супруг весь день будут находиться в Следственном комитете России, указал источник. Ранее эксклюзивные снимки обысков в доме предпринимательницы обнародовали в интернете. На кадры попал огромный автопарк «королевы марафонов».

Прежде стало известно, что в Москве задержали самого популярного блогера России Елену Блиновскую. Подробностями поделилось информационное агентство Deita.ru.
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