Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте для блогера Елены Блиновской

Сторона обвинения намерена просить домашний арест для блогера Елены Блиновской. Соответствующей информацией поделился источник ФАН в правоохранительных органах.
Об этом стало известно 27 апреля. Вероятнее всего, в четверг инфлюенсер и ее супруг весь день будут находиться в Следственном комитете России, указал источник. Ранее эксклюзивные снимки обысков в доме предпринимательницы обнародовали в интернете. На кадры попал огромный автопарк «королевы марафонов».
Прежде стало известно, что в Москве задержали самого популярного блогера России Елену Блиновскую. Подробностями поделилось информационное агентство Deita.ru.