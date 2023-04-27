Актриса Татьяна Кравченко рассказала о частых конфликтных ситуациях на съемках «Сватов» из-за Анатолия Васильева

Васильев часто конфликтовал на съемочной площадке и откровенно высказывал свое негодование. Актеру не нравились шутки в сценарии и из-за постоянных претензий напряжение в коллективе росло. В конечном итоге продюсерам пришлось снять героя Васильева с сериала и переписать сценарий.