Актриса Татьяна Кравченко рассказала о частых конфликтных ситуациях на съемках «Сватов» из-за Анатолия Васильева

Российская актриса Татьяна Кравченко рассказала о напряженной обстановке во время съемок четвертого сезона сериала «Сваты», сообщает Popcornews.
Актриса, исполнявшая роль Валентины Будько в сериале «Сваты», поделилась деталями съемочного процесса. Кравченко рассказала о выходках актера Анатолия Васильева, игравшего роль профессора Ковалева, из-за которых «натерпелись все».
Васильев часто конфликтовал на съемочной площадке и откровенно высказывал свое негодование. Актеру не нравились шутки в сценарии и из-за постоянных претензий напряжение в коллективе росло. В конечном итоге продюсерам пришлось снять героя Васильева с сериала и переписать сценарий.
Ранее актриса Кравченко заявила о намерении судиться с артистом Станиславом Садальским. Российская актриса уверена, что Садальский распространяет слухи о ней и о других артистах.