Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Блогер Александра Митрошина погасила налоговую задолженность в 120 млн рублей

Общество
Блогер Александра Митрошина погасила налоговую задолженность в 120 млн рублей

Подозреваемая в неуплате налогов блогер Александра Митрошина выплатила долг в государственную казну в размере 120 миллионов рублей. Об этом сообщает «РЕН.ТВ».

В марте 2023 года девушку обвинили в неуплате налогов от продажи образовательных курсов. Исходя из материалов дела Следственного комитета РФ, Митрошина долгое время применяла упрощенную систему налогообложения, избегая уплаты НДС и НДФЛ.

СК возбудил в ее отношении уголовное дело по части второй статьи 198 УК РФ. Сумма невыплаченных налогов составила более 120 миллионов рублей. В настоящий момент Митрошина полностью погасила задолженность.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении другого блогера. «Королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
митрошина Александра митрошина налог задолженность
Военкоры ФАН