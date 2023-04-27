Блогер Александра Митрошина погасила налоговую задолженность в 120 млн рублей

Подозреваемая в неуплате налогов блогер Александра Митрошина выплатила долг в государственную казну в размере 120 миллионов рублей. Об этом сообщает «РЕН.ТВ».
В марте 2023 года девушку обвинили в неуплате налогов от продажи образовательных курсов. Исходя из материалов дела Следственного комитета РФ, Митрошина долгое время применяла упрощенную систему налогообложения, избегая уплаты НДС и НДФЛ.
СК возбудил в ее отношении уголовное дело по части второй статьи 198 УК РФ. Сумма невыплаченных налогов составила более 120 миллионов рублей. В настоящий момент Митрошина полностью погасила задолженность.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении другого блогера. «Королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.