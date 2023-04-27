Полицейские задержали в Подмосковье домушницу-рецидивистку

Работники МО МВД «Павлово-Посадский» произвели задержание ранее судимой за кражи 48-летней уроженки Ульяновской области в связи с подозрением в совершении серии квартирных краж на территории Подмосковья. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», по данным правоохранителей, злоумышленница находила незапертые двери, незаметно проникала в квартиры, а затем похищала деньги и банковские карты жильцов. В результате подозреваемая совершила шесть краж на территории горокруга Павловский Посад и три – в горокруге Королев, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных действий стражи правопорядка быстро выяснили личность преступницы. Ее задержали на Курском вокзале Москвы. По фактам совершенных преступлений против воровки возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). В настоящее время фигурантка находится под стражей, добавили в пресс-службе ведомства.