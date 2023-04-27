Полицейские задержали в Подмосковье домушницу-рецидивистку

Как пишет издание «Вести Подмосковья», по данным правоохранителей, злоумышленница находила незапертые двери, незаметно проникала в квартиры, а затем похищала деньги и банковские карты жильцов. В результате подозреваемая совершила шесть краж на территории горокруга Павловский Посад и три – в горокруге Королев, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.