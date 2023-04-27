Врио главы ДНР Денис Пушилин: позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских военных

По словам руководителя региона, на Марьинском направлении 50 из 59 кварталов находятся под контролем подразделений ВС РФ. Пушилин добавил, что практически все позиции ВСУ находятся в прямой зоне видимости российских военных. При этом Украина продолжает перебрасывать резервы под Марьинку, подчеркнул чиновник.