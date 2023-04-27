Врио главы ДНР Денис Пушилин: позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских военных

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
По словам руководителя региона, на Марьинском направлении 50 из 59 кварталов находятся под контролем подразделений ВС РФ. Пушилин добавил, что практически все позиции ВСУ находятся в прямой зоне видимости российских военных. При этом Украина продолжает перебрасывать резервы под Марьинку, подчеркнул чиновник.
Ранее сообщалось, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успешном отражении ВС РФ действий ВСУ на четырех направлениях. По его словам, противник попытался атаковать российские позиции малыми группами.