RMF FM: На обнаруженных в Польше обломках ракеты нанесены русскоязычные надписи

Надписи на русском языке обнаружили на обломках найденной на севере Польши ракеты «земля-воздух». Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM.
Изначально предполагалось, что упавшим объектом был беспилотник, однако среди обломков также была найдена боеголовка. При этом в месте падения ракеты образовалась небольшая воронка.
Также на обломках были нанесены надписи на русском языке. Однако местные СМИ отмечают, что это не обязательно является доказательством того, что ракета была запущена со стороны России. В настоящий момент место падения объекта оцеплено.
Ранее обломки неопознанного военного объекта были обнаружены в лесу в 15 км от города Быдгощ. Военное ведомство Польши заявило, что угрозы безопасности для местных жителей нет.