Генерал-полковника Михаила Мизинцева освободили от должности замминистра обороны РФ

От должности заместителя министра обороны России освободили генерал-полковника Михаила Мизинцева. Об этом сообщил репортера ВГТРК Александр Сладков в личном Telegram-канале.
«Это мой товарищ. И я его весьма уважаю.Как, что, за что — сложно предполагать. Потом все узнаем», — добавил Сладков.
Журналист отметил, что Мизинцев за свою карьеру был руководителем Центра обороны страны, а затем был назначен заместителем председателя Минобороны РФ. Сладков отметил, что тогда на должность утвердили «главного генерала-менеджера», который до этого нес ответственность за разработку боевых операций в Южном военном округе.
Ранее новым командующим Балтийским флотом России назначили вице-адмирала Владимира Воробьева. До этого он был заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ