Генерал-полковника Михаила Мизинцева освободили от должности замминистра обороны РФ

Журналист отметил, что Мизинцев за свою карьеру был руководителем Центра обороны страны, а затем был назначен заместителем председателя Минобороны РФ. Сладков отметил, что тогда на должность утвердили «главного генерала-менеджера», который до этого нес ответственность за разработку боевых операций в Южном военном округе.