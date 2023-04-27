Российские ритуальщики заявили о снижении гражданами трат на похороны

Также РБК приводит слова главы московского ГБУ «Ритуал» Артема Екимова — еще два года назад, 2021 году, он оценивал среднюю сумму расходов на похороны в столице РФ в 135 тысяч рублей. По его данным, примерно 100-110 тысяч тратится на агентские услуги, гроб, катафальный транспорт, венки, а захоронение или кремация обходится в 35 тысяч.