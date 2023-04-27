Российские ритуальщики заявили о снижении гражданами трат на похороны

Жители РФ стали меньше тратить денег на проведение похорон. Об этом 27 апреля рассказал во время беседы с журналистами РБК глава московской похоронной компании Ritual.ru Олег Шелягов.
По словам респондента, в среднем москвичи тратят на похоронные услуги 80-100 тысяч рублей. Однако в последнее время россияне стали более экономно относиться к проведению похорон. Глава Ritual.ru делает такой вывод, ссылаясь на атрибутику, которую заказывает большая часть граждан.
«Пока не кардинально, но мы видим легкое снижение средних чеков и уменьшение на какие-то излишества», — заявил Шелягов.
Также РБК приводит слова главы московского ГБУ «Ритуал» Артема Екимова — еще два года назад, 2021 году, он оценивал среднюю сумму расходов на похороны в столице РФ в 135 тысяч рублей. По его данным, примерно 100-110 тысяч тратится на агентские услуги, гроб, катафальный транспорт, венки, а захоронение или кремация обходится в 35 тысяч.
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