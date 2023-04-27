Собчак «под прикрытием»: Манукян нашел совпадения в делах Блиновской и других блогеров после интервью журналистке

Журналист и блогер Вадим Манукян выявил «закономерность» в возникновении проблем у «королевы марафонов» Елены Блиновской и других блогеров после интервью журналистке Ксении Собчак.
В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретенных в результате совершения преступления («б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). От уплаты налогов она уходила традиционным для блогеров способом — схему «дробления бизнеса». Сбежать за границу организатор «марафонов» не успела. Ее задержали при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле.
«Я к любым инфоцыганам отношусь отрицательно. Для меня они ничем не отличаются от покойного нынче Мавроди (основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди — Прим. ФАН). Они находят легкий способ лишить денег наших граждан, просто запудрив людям голову. Это такие Остапы Бендеры наших дней. А так называемые «марафоны» по факту являются легким способом обчистить карманы изумленной публики», — считает журналист.
При этом он в столь пристальном внимании правоохранительных органов к деятельности блогеров он нашел определенную закономерность. Как он объяснил, часть звезд блогосферы, против которых были возбуждены уголовные дела, объединяет одно — они давали интервью журналистке Ксении Собчак.
«Вообще, довольно часто «герои» интервью Собчак стали попадать на проблемы. Знаете, мне иногда начинает казаться, что она работает под прикрытием и выявляет всяких «неблагонадежных товарищей». Ну, посудите сами, что случилось с некоторыми участниками ее интервью: тиктокер Даня Милохин сделал неправильный выбор и остался за рубежом без денег. Рэпер Моргенштерн✱ наговорил ей лишнего, стал иноагентом и покинул страну. Андрей Макаревич✱ объявлен иноагентом и тоже покинул Россию. Валерий Меладзе в Дубае решил «прославить героев» и лишился концертов. Софья Таюрская из Little Big тоже покинула Родину вместе с Ильичом и по сей день ищут там вчерашний день. Ника Белоцерковская (признана иноагентом РФ) заочно осуждена. Елена Блиновская искупалась у нее в лучах славы и в итоге получила задержание и уголовное дело. И это далеко не полный список «бедовых», — отметил собеседник ФАН.
При этом он отметил, что дело Блиновской высвечивает две глобальные проблемы блогосферы. Во-первых, это скрытая финансовая деятельность. Во-вторых, содержание самих «марафонов». Из этого надо сделать вывод, что платить налоги должен каждый блогер, продающий свои услуги. Плюс государству и общественникам стоило бы вообще обратить внимание на инфопродукты, которые предлагают блогеры своим подписчикам: реальная ли это услуга и нет ли в ней мошеннической составляющей.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил о том, что блогер Валерия Чекалина и ее супруг Артем до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег. В отношении супругов-предпринимателей, зарабатывавших на проведении онлайн-марафонов, прежде было возбуждено новое уголовное дело по факту легализации материальных средств в особо крупном размере.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами