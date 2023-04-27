Собчак «под прикрытием»: Манукян нашел совпадения в делах Блиновской и других блогеров после интервью журналистке

При этом он отметил, что дело Блиновской высвечивает две глобальные проблемы блогосферы. Во-первых, это скрытая финансовая деятельность. Во-вторых, содержание самих «марафонов». Из этого надо сделать вывод, что платить налоги должен каждый блогер, продающий свои услуги. Плюс государству и общественникам стоило бы вообще обратить внимание на инфопродукты, которые предлагают блогеры своим подписчикам: реальная ли это услуга и нет ли в ней мошеннической составляющей.