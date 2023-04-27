Свыше 60 млн рублей потратят в Кемеровской области на модернизацию оповещения

Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», согласно договору, подрядчик должен будет произвести поставку оборудования с полной комплектацией и требуемыми материалами, а также запчастями и комплектующими деталями к приборам и ПО. В перечень поставок входят кабель, каналы, разъемы и различные крепежные приспособления.