Свыше 60 млн рублей потратят в Кемеровской области на модернизацию оповещения

Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Ижморского МО Кемеровской области обойдется в более чем 60 млн рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте Госзакупок.
Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», согласно договору, подрядчик должен будет произвести поставку оборудования с полной комплектацией и требуемыми материалами, а также запчастями и комплектующими деталями к приборам и ПО. В перечень поставок входят кабель, каналы, разъемы и различные крепежные приспособления.
Кроме того, исполнитель обязан будет произвести монтажные и пуско-наладочные работы. Стартовая сумма договора 60 793 415 рублей. Систему оповещения установят в различных н. п. Ижморского муниципального округа. Тендер обнародовали 19 апреля. В настоящее время прием заявок продолжается.