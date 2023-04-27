Члены фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект о приравнивании зарплат депутатов к средней по стране

До этого руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов анонсировал внесение подобного законопроекта. Кроме этого, парламентарии хотели добиться отмены пенсионных надбавок и льгот в сфере здравоохранения и отдыха для депутатов. По замыслу членов «Справедливой России — За Правду», это поможет народным избранникам «быть ближе к народу».