Члены фракции СРЗП внесли в Госдуму законопроект о приравнивании зарплат депутатов к средней по стране

В Госдуму внесли законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к среднему заработку по стране. Авторами инициативы выступили члены фракции «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП), пишет РИА Новости.
До этого руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов анонсировал внесение подобного законопроекта. Кроме этого, парламентарии хотели добиться отмены пенсионных надбавок и льгот в сфере здравоохранения и отдыха для депутатов. По замыслу членов «Справедливой России — За Правду», это поможет народным избранникам «быть ближе к народу».
Ранее стало известно, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск супругам военнослужащих, участвующих в СВО. По мнению лидера СЗРП Сергея Миронова, так оставшийся родитель сможет уделять больше времени своим детям, сообщала «Вечерняя Москва».