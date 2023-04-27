Технопроекты с использованием беспилотников поступили на форум «Сильные идеи для нового времени»

Максим Чижов из Москвы поделился идеей «АгроАэроКадры для продовольственной безопасности страны и развития отрасли применения БАС». Его цель – устранить дефицит специалистов в области БАС в сельском хозяйстве, а также высококвалифицированных кадров на селе, и сократить большой разрыв между спросом и предложением на рынке услуг беспилотников. Планируется, что в 2024-2026 годах обучение по программе «Агримакс» пройдут более 30 тыс. человек, а к 2030 году – более 100 тыс. Также будут созданы больше 100 центров технического обслуживания, обучения и переподготовки на базе учебных заведений для комплексов с агро-БАС. Авторы решения отмечают, что сегодня сельхозотрасль нуждается в 10 тыс. беспилотников.