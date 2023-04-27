Технопроекты с использованием беспилотников поступили на форум «Сильные идеи для нового времени»

Более 915 идей поступили на сегодняшний день по направлению форума «Национальная технологическая инициатива», среди них – решения по выполнению сельскохозяйственных работ и оценки экологической ситуации на побережьях с помощью беспилотных авиасистем (БАС), а также проект по созданию курса обучения и тестирования пилотов дронов.
Максим Чижов из Москвы поделился идеей «АгроАэроКадры для продовольственной безопасности страны и развития отрасли применения БАС». Его цель – устранить дефицит специалистов в области БАС в сельском хозяйстве, а также высококвалифицированных кадров на селе, и сократить большой разрыв между спросом и предложением на рынке услуг беспилотников. Планируется, что в 2024-2026 годах обучение по программе «Агримакс» пройдут более 30 тыс. человек, а к 2030 году – более 100 тыс. Также будут созданы больше 100 центров технического обслуживания, обучения и переподготовки на базе учебных заведений для комплексов с агро-БАС. Авторы решения отмечают, что сегодня сельхозотрасль нуждается в 10 тыс. беспилотников.
Консорциум ведущих российских разработчиков БАС сельского хозяйства выпускает дрон «Агримакс А30», предназначенный для посева, удобрения и опрыскивания растений, а также для отработки практических навыков и выполнения работ. Обучение по использованию этого беспилотника уже проводится в 151 вузе, 70 колледжах и 27 других образовательных организациях.
Команда проекта предлагает организовать комплексные поставки «Агримакса» и унифицировать образовательные программы по подготовке специалистов в области сельских БАС в учебных заведениях под единый стандарт. Это поможет снизить затраты на учебные процессы и обеспечить необходимую техническое оснащение для занятий. Благодаря этому решению к 2030 году на сельхозработах могут быть задействованы уже более 50 тыс. дронов.
Василий Хурсевич из Москвы подал на форум идею «Курс обучения и тестирования внешних пилотов любительских БАС». Автор отмечает, что это будет первый подобный курс в России, который позволит за 30-60 минут освоить азы безопасной эксплуатации дронов. После успешного прохождения тестирования все обучаемые будут получать сертификаты. Планируется, что курс можно будет пройти на сайтах НТИ, Росавиации и на Госуслугах. Результатом реализации проекта станет снижение количества правонарушений, связанных с незнанием требований к эксплуатации беспилотников, также будет расширен рынок легального использования дронов. Ожидается, что курсы пройдут как минимум 70 тыс. человек. Команда проекта уже испытала курс обучения и тестирования с помощью студентов и преподавателей ТГУ.
Роман Корчигин представил камчатский проект «Аналитика и оценка мусора на побережьях по фотопланам». Автор предлагает создать технологическое решение, позволяющее оценить степень загрязнения, площадь, объем и вес мусора на побережьях, используя для этого дроны. Кадры аэрофотосъемки планируется объединять в ортофотопланы и анализировать их через геоинформсистему с использованием ИИ. Внедрение такой системы оценки побережий в образовательные организации позволит эффективно решать экологические проблемы, а также поспособствует развитию и внедрению новых технологий и навыков в образовательную среду.