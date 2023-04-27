Мужа задержанной Елены Блиновской допрашивают по делу о неуплате налогов в качестве свидетеля

Правоохранительные органы допрашивают супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской по делу о неуплате налогов.
Как сообщает источник ФАН, в настоящее время Алексей Блиновский проходит по делу в качестве свидетеля. Однако следствие предполагает, что полученные с продаж марафонов средства Блиновская могла выводить через компании супруга-бизнесмена.
Следственный комитет РФ задержал Елену Блиновскую на границе с Белоруссией. Она стала фигурантом уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств («б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Ранее журналистка Ксения Собчак выступила в поддержку задержанной Елене Блиновской. Задержание фигурантки уголовного дела она назвала «охотой» и посетовала на ретроградный Меркурий.