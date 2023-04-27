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Журналистка Ксения Собчак выразила поддержку задержанной «королеве марафонов» Елене Блиновской

Происшествия
Журналистка Ксения Собчак выразила поддержку задержанной «королеве марафонов» Елене Блиновской

Журналистка Ксения Собчак выразила поддержку задержанной в рамках уголовного дела «королеве марафонов» Елене Блиновской. Комментарий по ситуации она дала в личном Telegram-канале.

Экс-кандидат в президенты напомнила, что ранее выпустила интервью с блогером. Несмотря на то, что Собчак не является поклонником автора множества курсов в интернете, журналистка поддержала ее. Телеведущая надеется, что проблемы разрешатся.

Само задержание фигурантки уголовного дела она назвала «охотой». Собчак решила связать произошедшее с ретроградом и выразила надежду на его скорое завершение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. Ведомство также опубликовало момент задержания блогера.
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