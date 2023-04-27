Политолог Светов: Изъятие польскими прокурорами денег РФ — крайне опасный прецедент

Напомним, ранее 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Польша «охвачена русофобией и ненавидит Россию, как сумасшедшая». Он подчеркнул, что страны Запада готовы делать все для борьбы с ненавистной им Россией. Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной в мире. О плохом отношении к России заявили 87% респондентов.