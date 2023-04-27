Политолог Светов: Изъятие польскими прокурорами денег РФ — крайне опасный прецедент

Накануне прокуратура Польши незаконно изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Как сообщил ФАН политолог Юрий Светов, Россия должна отвечать на такие шаги как можно жестче.
Как сообщил российский дипломат, на счетах российского посольства находились значительные денежные средства в долларах США и польских злотых. Ранее власти Польши заблокировали эти средства, якобы «для предотвращения их использования с целью отмывания или финансирования преступной деятельности». Теперь польская прокуратура пошла еще дальше.
«Мы получили уведомление от прокуратуры Польши о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета самой прокуратуры», — сообщил посол Андреев.
Кроме того, стало известно, что банк Santander прекратил сотрудничество со всеми российскими диппредставительствами, счет посольства РФ в этой финансовой организации был закрыт. Андреев оценил такие действия Варшавы, как «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». По мнению экспертов, такие враждебные действия Польши в отношении РФ должны встретить как минимум симметричный ответ. На территории России находится имущество польских коммерческих организаций или государства. А значит, возможность для компенсации присвоенных польской прокуратурой денег также имеется.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог и публицист Юрий Светов, Польша своими выходками старается подать пример другим западным странам.
«Изъятие серьезных денег со счетов российского посольства — безусловно, опасный прецедент. Западные страны сейчас с разных сторон пробуют, как забрать наши деньги или имущество. Недавно Финляндия вдруг арестовала землю и здание Российского центра науки и культуры, а также наложила арест на квартиры его сотрудников. Американцы вообще уже давно обращаются с нашей дипломатической собственностью в США, как хотят — закрывают наши консульства и захватывают их помещения», — напомнил аналитик.
Но самое опасное, указал он — в том, что в Евросоюзе создана специальная комиссия, которая на полном серьезе обсуждает, как прибрать к рукам замороженные российские активы Центробанка на 300 миллиардов евро.
«В 20-х числах мая в Японии будет проходить встреча стран «Большой семерки», и на ней должны быть подготовлены конкретные предложения на этот счет. А поляки, как «верные псы Америки» в Европе, стараются прорабатывать первые реальные шаги в этом направлении, — указал Светов. — Ответить на это Россия может вполне адекватно — начать арестовывать деньги посольства Польши в РФ, а также ее коммерческих организаций. На днях президент Владимир Путин подписал указ «О временном порядке управления имуществом недружественных стран», он легализует отъем собственности у тех государств, которые что-либо отняли у РФ на своей территории. Думаю, что-то подобное нужно предпринять и в отношении западных дипломатов».
По мнению эксперта, с той же Финляндией, которая ведет себя крайне недружественно, нужно разрывать соглашение о совместном использовании Сайменского канала.
«Нам нужно, наконец, четко уяснить — без адекватных ответов с нашей стороны, все остальные наши шаги коллективный Запад на полном серьезе будет считать нашей слабостью. Если мы не отвечаем на очередную провокацию, или мнемся с ответом, они думают: «Ну, понятно, русские испугались, нужно давить на них еще активнее и по всем направлениям», — заключил политолог Светов.
Напомним, ранее 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Польша «охвачена русофобией и ненавидит Россию, как сумасшедшая». Он подчеркнул, что страны Запада готовы делать все для борьбы с ненавистной им Россией. Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной в мире. О плохом отношении к России заявили 87% респондентов.