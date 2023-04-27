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Четыре человека пострадали в результате взрыва бочки со стиролом на предприятии в Нижнем Новгороде

Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва бочки со стиролом на предприятии в Нижнем Новгороде

Двухсотлитровая бочка с ядовитым содержимым неожиданно взорвалась на предприятии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «РЕН.ТВ» со ссылкой на источник.

Взрыв произошел в поселке Кудьма по адресу улица Заводская, 38. В результате ЧП произошло частичное обрушение стены цеха по производству акриловых раковин.

Известно как минимум о четырех пострадавших. Все они в настоящий момент госпитализированы. Их состояние неизвестно.

Причины, которые привели к взрыву бочки со стиролом, неизвестны. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что жители Гатчинского района Ленинградской области слышали громкий хлопок. Сотрудники МЧС не комментировали произошедший инцидент.
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