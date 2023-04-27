Четыре человека пострадали в результате взрыва бочки со стиролом на предприятии в Нижнем Новгороде

Двухсотлитровая бочка с ядовитым содержимым неожиданно взорвалась на предприятии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «РЕН.ТВ» со ссылкой на источник.
Взрыв произошел в поселке Кудьма по адресу улица Заводская, 38. В результате ЧП произошло частичное обрушение стены цеха по производству акриловых раковин.
Известно как минимум о четырех пострадавших. Все они в настоящий момент госпитализированы. Их состояние неизвестно.
Причины, которые привели к взрыву бочки со стиролом, неизвестны. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что жители Гатчинского района Ленинградской области слышали громкий хлопок. Сотрудники МЧС не комментировали произошедший инцидент.