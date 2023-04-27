Глава Минобрнауки России Валерий Фальков: Порядок приема в ВУЗы в этом году останется прежним

В 2023 году никаких изменений в правилах поступления в ВУЗы не будет. Об этом 27 апреля во время пресс-конференции ТАСС сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
По словам главы Минобрнауки РФ, в текущем году выпускники будут поступать в высшие учебные заведения на любые направления и специальности, согласно программам, «обнародованным еще осенью 2022 года». Никакие кардинальные изменения не коснутся ни выбора ЕГЭ, ни количества программ.
«В этом году все пройдет по хорошо знакомым правилам, никаких резких изменений не будет, кардинальные все изменения, они последуют уже в приемной кампании 2024 года», — подчеркнул Фальков.
Ранее министр сообщил, что в 2023 году в ВУЗах России в пилотном режиме апробируют новую систему образования.