Как первый царь из династии Романовых основал город-крепость Тамбов

Руководить строительством был назначен Роман Федорович Боборыкин. В 1631 году он служил воеводой в Шацке и хорошо знал местности Цны. В первых числах апреля Боборыкин с приданными ему людьми прибыли в назначенное место. И воевода не нашел его привлекательным: всюду была низменность, болотистые, топкие места, а крепости принято было возводить на возвышенностях. Такое место было обнаружено чуть дальше на севере — в месте впадения Студенца в реку Цна, где высокий берег и пойма реки Цны естественным образом защищали от внезапных нападений.