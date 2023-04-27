Как первый царь из династии Романовых основал город-крепость Тамбов

27 апреля 1636 года был основан город Тамбов. Произошло это в период правления первого царя из династии Романовых Михаила.
Многие населенные пункты на карте современной России, которые сегодня воспринимаются как «глубинные», основывались в качестве пограничных крепостей, защищавшие от набегов басурман. Вот и Тамбов, как отмечалось в царском указе, закладывается как крепость, прикрывающая от набегов татар.
В одном из исторических источников так писалось о месте основания города: «напротив крайней мордовской деревни Тонбов». Здесь же находилась переправа через реку Цна, которая использовалась татарами при набегах.
Крымское ханство еще долго беспокоило русские пределы.
Позднее, в 1708 году, по мере смещения границ Государства Российского на юг, Тамбов приписывается к Азовской провинции как уездный город, хотя до Азова расстояние приличное.
В 1719 году город становится центром Тамбовской провинции, вошедшей в Азовскую. Затем, в 1732 году, она была переименована в Воронежскую губернию. Таково было административное деление Черноземья в то время.
Вернемся, однако, в «бунташный» XVII век. Когда «зачинался» Тамбов, еще были живы воспоминания о Смуте — безопасности границ уделялось первостепенное значение.
Руководить строительством был назначен Роман Федорович Боборыкин. В 1631 году он служил воеводой в Шацке и хорошо знал местности Цны. В первых числах апреля Боборыкин с приданными ему людьми прибыли в назначенное место. И воевода не нашел его привлекательным: всюду была низменность, болотистые, топкие места, а крепости принято было возводить на возвышенностях. Такое место было обнаружено чуть дальше на севере — в месте впадения Студенца в реку Цна, где высокий берег и пойма реки Цны естественным образом защищали от внезапных нападений.
Заложен город-крепость был в воскресный день, на Пасху, 17 апреля (по старому стилю) 1636 года.
В истории Тамбова значительный след оставил выдающийся поэт XVIII века Гаврила Романович Державин.
Он был назначен главой Тамбовского наместничества, которое в 1796 году стало именоваться Тамбовской губернией, куда входило 13 городов. При Державине Тамбов стали застраивать в соответствии с новым планом. Были открыты театр, народное училище с четырехгодичным сроком обучения, типография. В ней издавалась первая в России провинциальная газета «Тамбовские известия», печатались различные книги.
В середине XIX века в Тамбове началось строительство каменных зданий — Гостиного двора, мужской гимназии и Александровского института. Формирование центра города завершилось в конце XIX века строительством Нарышкинской читальни, зданий городской думы и дворянского собрания.
Сегодня Тамбов — развитый областной центр, жемчужина Черноземья России.