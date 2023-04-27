«А курс по налогам будет?»: Подписчики задержанной Елены Блиновской высмеяли блогера в соцсетях

Подписчики блогера Елены Блиновской высмеяли «королеву марафонов» в социальных сетях после задержания по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Пользователи с иронией отметили, что запросы налоговой службы и прокуратуры оказались сильнее, чем «запросы в космос», которые были неотъемлемой частью продаваемых блогером марафонов. Некоторые подписчики уверены, что Блиновской стоит начать создание новых курсов, в том числе и по уклонению от уплаты налогов.
Такое острое обсуждение в социальных сетях развернулось на почве того, что Блиновская не выплатила денежных средств на сумму более 918 миллионов рублей. Стоит отметить, что более 43 миллионов рублей, приобретенных в результате совершения преступления, были ей легализованы.
Следственный комитет РФ задержал Елену Блиновскую на границе с Белоруссией. Она стала фигурантом уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств («б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). СК опубликовал соответствующий видеоматериал.
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