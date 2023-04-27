«А курс по налогам будет?»: Подписчики задержанной Елены Блиновской высмеяли блогера в соцсетях

Такое острое обсуждение в социальных сетях развернулось на почве того, что Блиновская не выплатила денежных средств на сумму более 918 миллионов рублей. Стоит отметить, что более 43 миллионов рублей, приобретенных в результате совершения преступления, были ей легализованы.