Телеведущая Алла Данько рассказала об участии в сборах гуманитарной помощи для российской армии в зоне СВО

Диктор советского телевидения Алла Данько начала заниматься благотворительностью еще в 2014 году. Об этом она рассказала в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
По словам Данько, около девяти лет назад она познакомилась с людьми, которые занимались волонтерством. Они рассказали телеведущей, что собирают безвозмездную помощь для жителей Луганска.
«По началу мне было неловко, а если это будет не новое. И мне в ответ эта женщина сказала, что это может быть абсолютно все... Вы можете себе представить, что в селах, тем более у пожилых людей, у них не осталось ничего, кроме печной трубы», — подчеркнула телеведущая.
Как отметила Данько, за два года они вместе с друзьями подготовили «приличное количество» всех необходимых вещей: домашней утвари, подушек и одеяла, одежды и обуви. Кроме того, телеведущая добавила, что после начала специальной военной операции на Украине она также приняла участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов Вооруженных сил России, которые в настоящий момент находятся в зоне СВО.
Ранее стало известно, что общественная организация «Ленинградский доброволец» отправила защитникам Донбасса и жителям ДНР и ЛНР 20 тонн гумпомощи.