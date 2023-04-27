Телеведущая Алла Данько рассказала об участии в сборах гуманитарной помощи для российской армии в зоне СВО

Как отметила Данько, за два года они вместе с друзьями подготовили «приличное количество» всех необходимых вещей: домашней утвари, подушек и одеяла, одежды и обуви. Кроме того, телеведущая добавила, что после начала специальной военной операции на Украине она также приняла участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов Вооруженных сил России, которые в настоящий момент находятся в зоне СВО.