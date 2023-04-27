Около ста наемников зафиксировали на границе России в Харьковской области

На границе РФ с Харьковской областью заметили около ста иностранных наемников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что эта группа прибыла в один из населенных пунктов области Украины. Марочко добавил, что бойцы были в единообразной военной форме. Помимо этого, наемники обеспечены стрелковым оружием натовского образца — М-16, передает ТАСС.
Подполковник добавил, что военнослужащие общались в большинстве случаев на английском. Также выявлены и говорящие на польском языке.
Ранее Марочко сообщил о потерях ВСУ, которые за неделю составили четыре тысячи бойцов. Он заявил, что Киев официально не признает точные цифры и скрывает информацию от родственников.