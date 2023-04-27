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Около ста наемников зафиксировали на границе России в Харьковской области

Армия
Около ста наемников зафиксировали на границе России в Харьковской области

На границе РФ с Харьковской областью заметили около ста иностранных наемников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что эта группа прибыла в один из населенных пунктов области Украины. Марочко добавил, что бойцы были в единообразной военной форме. Помимо этого, наемники обеспечены стрелковым оружием натовского образца — М-16, передает ТАСС.

Подполковник добавил, что военнослужащие общались в большинстве случаев на английском. Также выявлены и говорящие на польском языке.

Ранее Марочко сообщил о потерях ВСУ, которые за неделю составили четыре тысячи бойцов. Он заявил, что Киев официально не признает точные цифры и скрывает информацию от родственников.
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