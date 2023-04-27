Член ОП Вадим Виноградов заявил, что пенсия может быть маленького размера из-за ошибки в документах

Иногда причиной маленькой пенсии человека могут быть ошибки в документах, которые вполне реально исправить. Такую точку зрения выразил юрист, член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
По словам Виноградова, если в системе Социального фонда неверно указан номер СНИЛС работника, возможна неточность расчетов. Проверить данные можно на Госуслугах. Или же следует обратиться с вопросом в клиентский офис Фонда. В случае выявления ошибки следует подать соответствующее заявление в Соцфонд.
Также член ОП отметил, что ошибка может возникнуть из-за халатности работодателя, не платившего взносы за работника в Фонд или вносившего их, но делавшего это в меньшем размере. Если подобный факт будет выявлен, пенсионеру нужно сразу же обращаться в Соцфонд и в прокуратуру. После этого стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны.
Виноградов отдельно отметил, что некоторые прибавки к пенсии, к примеру, надбавка за содержание иждивенца, выплачиваются только после подачи соответствующего заявления. Выплаты назначаются с момента подачи обращения, поэтому затягивать с этим процессом не рекомендуется.
Ранее Виноградов заявил, что представители особо тяжелых профессий и жители Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию.