Член ОП Вадим Виноградов заявил, что пенсия может быть маленького размера из-за ошибки в документах

Также член ОП отметил, что ошибка может возникнуть из-за халатности работодателя, не платившего взносы за работника в Фонд или вносившего их, но делавшего это в меньшем размере. Если подобный факт будет выявлен, пенсионеру нужно сразу же обращаться в Соцфонд и в прокуратуру. После этого стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны.