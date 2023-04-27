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Новую систему образования в пилотном режиме апробируют на вузах РФ в 2023 году

Общество
Новую систему образования в пилотном режиме апробируют на вузах РФ в 2023 году

Новую систему высшего образования апробируют в тестовом режиме на российских вузах уже в 2023 году. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС глава Миноборнауки России Валерий Фальков.

По его словам, это необходимо, чтобы посмотреть на работу новых подходов и наработках в действии. Для этого новую систему высшего образования необходимо провести в пилотную апробацию.

Фальков добавил, что необходимо подбирать высшие учебные заведения из разных регионов России, а также разные направления. Работу над внедрением новой системы планируют начать в 2023 году.

Ранее Валерий Фальков назвал три ступени, на которые будет разделена новая отечественная система высшего образования. Об этом сообщает РИАМО.
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