Россия в 2023 году перенаправит 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов из Европы в Азию

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что в этом году поставки нефти в Европу составят 80-90 млн тонн, сообщает ТАСС.
Россия в 2023 году планирует перенаправить более 60% экспорта в Азию, вместо Европы. Таким образом 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов будет отправлено на азиатский рынок.
В этом году поставки в страны Европы составят не больше 90 млн тонн, против 220 млн тонн в 2022 году. Отмечается, что Россия в прошлом году уже отправила около 40 млн тонн нефти из Европы в Азию.
Ранее Новак назвал запасы ресурсов долгосрочным преимуществом России над странами ЕС. Вице-премьер подчеркнул, что российские компании меньше тратятся и имеют больший потенциал для конкуренции на мировом рынке.