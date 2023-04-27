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Рядом с конно-спортивным клубом «Ковбой» в Павловске могло сработать взрывное устройство

Происшествия
Рядом с конно-спортивным клубом «Ковбой» в Павловске могло сработать взрывное устройство

Стали известны подробности ночного происшествия в Павловске, о котором жителям сразу нескольких районов Петербурга «сообщил» странный звук. Рядом с конно-спортивным клубом «Ковбой» могло сработать самодельное взрывное устройство, пишет телеканал 78.ru.

На территорию заброшенной котельной оперативно прибыли саперы, которые обнаружили там воронку диаметром четыре и глубиной два метра. В результате инцидента никто не пострадал. Кроме взрывотехников, на месте ЧП работают сотрудники СК РФ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, прежде всего, мощность предполагаемого СВУ.

Ранее сообщалось, что жители Колпинского, Пушкинского и Павловского районов Петербурга услышали звук, похожий на хлопок. По данным СМИ, его источник располагался примерно в 300 метрах от спортивного конного клуба «Ковбой» в Павловске.
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