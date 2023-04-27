Рядом с конно-спортивным клубом «Ковбой» в Павловске могло сработать взрывное устройство

На территорию заброшенной котельной оперативно прибыли саперы, которые обнаружили там воронку диаметром четыре и глубиной два метра. В результате инцидента никто не пострадал. Кроме взрывотехников, на месте ЧП работают сотрудники СК РФ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, прежде всего, мощность предполагаемого СВУ.