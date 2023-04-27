Ношение открытой одежды назвали самой частой ошибкой в этикете отдыхающих в Абхазии россиян

Жители этого государства крайне консервативны и предпочитают надевать закрытые вещи даже в жаркую погоду, отметили эксперты. Также граждане соответствующей страны не любят обсуждение политических вопросов и тему межнациональных отношений, подчеркивается в сообщении. Абхазы очень уважительно относятся к природе и не терпят, когда ее не берегут, заключили эксперты.