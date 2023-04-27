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Ношение открытой одежды назвали самой частой ошибкой в этикете отдыхающих в Абхазии россиян

Общество
Ношение открытой одежды назвали самой частой ошибкой в этикете отдыхающих в Абхазии россиян

Ношение открытой одежды назвали самой распространенной ошибкой в этикете отдыхающих в Абхазии граждан России.

Жители этого государства крайне консервативны и предпочитают надевать закрытые вещи даже в жаркую погоду, отметили эксперты. Также граждане соответствующей страны не любят обсуждение политических вопросов и тему межнациональных отношений, подчеркивается в сообщении. Абхазы очень уважительно относятся к природе и не терпят, когда ее не берегут, заключили эксперты.

Прежде были озвучены самые популярные туристические направления среди российских граждан. Подробности передает «ФедералПресс».
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