Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СК опубликовал видео задержания блогера Елены Блиновской на границе с Белоруссией

Происшествия
СК опубликовал видео задержания блогера Елены Блиновской на границе с Белоруссией

Следственный комитет представил видео задержания блогера Елены Блиновской на границе с Белоруссией. Ролик появился в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как она стоит около взятого в аренду «Майбаха». На месте работали сотрудники ОМОН. Также из ролика следует, что блогер доставлена в отделение. Во время следственного опроса Блиновская стояла, скрестив руки на груди.

Блогер стала фигурантом уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. Она пыталась сбежать из России через границу с Белоруссией.
блиновская задержание ск рф
Военкоры ФАН