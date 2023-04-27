СК опубликовал видео задержания блогера Елены Блиновской на границе с Белоруссией

Следственный комитет представил видео задержания блогера Елены Блиновской на границе с Белоруссией. Ролик появился в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как она стоит около взятого в аренду «Майбаха». На месте работали сотрудники ОМОН. Также из ролика следует, что блогер доставлена в отделение. Во время следственного опроса Блиновская стояла, скрестив руки на груди.
Блогер стала фигурантом уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. Она пыталась сбежать из России через границу с Белоруссией.