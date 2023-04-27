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Гастроэнтеролог Диляра Лебедева предостерегла от употребления каши на завтрак

Общество
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева предостерегла от употребления каши на завтрак

Употребление молочной каши может навредить здоровью. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

По словам специалиста, завтрак райне важен для людей с хронической усталостью и нарушениями сна. Связано это с тем, что утром организм вырабатывает контринсулярные гормоны, из-за чего значительно повышается уровень глюкозы.

Молочная каша на завтрак повышает уровень сахара в крови, предупредила Лебедева. Организм будет пытаться понизить уровень глюкозы выработкой инсулина.

«В итоге после такого завтрака уже через два часа хочется перекусить, и ситуация повторяется», — объяснила гастроэнтеролог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов рассказал «Национальной Службе Новостей» о том, возможно ли почувствовать опьянение от употребления йогурта. По его словам, продукт может содержать микроскопические следы этилового спирта.
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