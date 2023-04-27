Гастроэнтеролог Диляра Лебедева предостерегла от употребления каши на завтрак

Употребление молочной каши может навредить здоровью. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
По словам специалиста, завтрак райне важен для людей с хронической усталостью и нарушениями сна. Связано это с тем, что утром организм вырабатывает контринсулярные гормоны, из-за чего значительно повышается уровень глюкозы.
Молочная каша на завтрак повышает уровень сахара в крови, предупредила Лебедева. Организм будет пытаться понизить уровень глюкозы выработкой инсулина.
«В итоге после такого завтрака уже через два часа хочется перекусить, и ситуация повторяется», — объяснила гастроэнтеролог.
Ранее врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов рассказал «Национальной Службе Новостей» о том, возможно ли почувствовать опьянение от употребления йогурта. По его словам, продукт может содержать микроскопические следы этилового спирта.