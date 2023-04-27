Пытавшуюся сбежать из России блогера Елену Блиновскую подвел водитель арендованного «Майбаха»

Попытка блогера Елены Блиновской сбежать из России оказалась неудачной. Источник ФАН сообщил, что ее подвел водитель взятого в аренду «Майбаха».
Блогера задержали на границе России с Белоруссией. Блиновская решила покинуть страну таким образом, так как с Республикой нет пограничного пункта. Однако женщину выдал автомобиль. Стоит отметить, что водитель также превысил скорость, из-за чего их остановили в Смоленске.
Вместе с блогером к границе направлялся охранник. И если водителя арендованного транспортного средства отпустят, то работника Блиновской могут привлечь к ответственности за пособничество.
У автора курсов в интернете ранее обнаружили билет в Казахстан. Уточняют, что он был приобретен специально, чтобы запутать правоохранительные органы. Блиновская была осведомлена о том, что не может покидать Москву, находясь под следствием.
В отношении блогера возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. Она уже задержана полицией.