Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пытавшуюся сбежать из России блогера Елену Блиновскую подвел водитель арендованного «Майбаха»

Происшествия
Пытавшуюся сбежать из России блогера Елену Блиновскую подвел водитель арендованного «Майбаха»

Попытка блогера Елены Блиновской сбежать из России оказалась неудачной. Источник ФАН сообщил, что ее подвел водитель взятого в аренду «Майбаха».

Блогера задержали на границе России с Белоруссией. Блиновская решила покинуть страну таким образом, так как с Республикой нет пограничного пункта. Однако женщину выдал автомобиль. Стоит отметить, что водитель также превысил скорость, из-за чего их остановили в Смоленске.

Вместе с блогером к границе направлялся охранник. И если водителя арендованного транспортного средства отпустят, то работника Блиновской могут привлечь к ответственности за пособничество.

У автора курсов в интернете ранее обнаружили билет в Казахстан. Уточняют, что он был приобретен специально, чтобы запутать правоохранительные органы. Блиновская была осведомлена о том, что не может покидать Москву, находясь под следствием.

В отношении блогера возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. Она уже задержана полицией.
блиновская уголовное дело граница задержание пособничество
Военкоры ФАН