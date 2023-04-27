Кадры с места взрыва и гибели полицейского в Мелитополе опубликовали в Сети

Известно, что взрыв зафиксировали в 05:15 в четверг, 27 апреля, у подъезда многоквартирного здания. В главном управлении МВД России по Запорожской области сообщили о смерти одного из сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент на месте инцидента работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства и детали происшествия.