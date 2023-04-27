Кадры с места взрыва и гибели полицейского в Мелитополе опубликовали в Сети

Утром 27 апреля рядом с жилым многоэтажным домом на улице Кирова в городе Мелитополь произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погиб сотрудник полиции. Кадры с места произошедшего публикует «РЕН.ТВ».
Известно, что взрыв зафиксировали в 05:15 в четверг, 27 апреля, у подъезда многоквартирного здания. В главном управлении МВД России по Запорожской области сообщили о смерти одного из сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент на месте инцидента работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства и детали происшествия.
Ранее жители Гатчинского, Колпинского, Павловского и Пушкинского районов услышали звуки мощного хлопка. Специалисты, осмотрев предполагаемое место произошедшего, не обнаружили никаких необычных явлений.