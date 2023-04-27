Глава Минобрнауки Фальков сообщил о выделении 36 тыс. бюджетных мест для абитуриентов из новых регионов России

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей будет выделено 36 тыс. бюджетных мест, передает ТАСС.
Фальков отметил, что такое распределение на новые регионы РФ осуществляется впервые. В министерстве образования увидели необходимость в предоставлении возможности обучения в вузах для граждан из новых субъектов России.
Известно, что общее количество бюджетных мест в стране составляет 620 278, 36 194 из которых будет предоставлено жителям из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Валерий Фальков рассказал о новой системе высшего образования в России. Она будет состоять из трех ступеней — базовое (срок обучения от четырех до шести лет), специализированное (от одного года до двух лет) и аспирантура (адъюнктура).