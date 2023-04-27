Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Обломки неопознанного военного объекта обнаружили на севере Польши

Происшествия
Обломки неопознанного военного объекта обнаружили на севере Польши

Обломки неопознанного военного объекта были найдены на севере Польши. Соответствующей информацией поделилась местная радиостанция RMF24.

Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Обломки обнаружены в лесу в 15 км от города Быдгощ. В настоящий момент официально подтвержден факт находки объекта военного характера.

«Найдены остатки неидентифицированного военного объекта. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей», – добавили в военном ведомстве Польши.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пообещал Польше ответ на изъятие денег российского посольства. Подробности передает «Национальная служба новостей».
неопознанный объект военный объект польша
Военкоры ФАН