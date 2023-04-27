Обломки неопознанного военного объекта обнаружили на севере Польши

Обломки неопознанного военного объекта были найдены на севере Польши. Соответствующей информацией поделилась местная радиостанция RMF24.
Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Обломки обнаружены в лесу в 15 км от города Быдгощ. В настоящий момент официально подтвержден факт находки объекта военного характера.
«Найдены остатки неидентифицированного военного объекта. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей», – добавили в военном ведомстве Польши.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пообещал Польше ответ на изъятие денег российского посольства. Подробности передает «Национальная служба новостей».