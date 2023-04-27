Студент ВГТУ представил в СМИ проект антенны, совмещенной с солнечной панелью

Аспирант Воронежского государственного технического университета Евгений Ищенко рассказал о своей новой разработке – антенне, использующей солнечную панель в качестве элемента своей конструкции.
Главная цель изобретения — обеспечение труднодоступных участков Земли автономной системой электроснабжения и связи. Это реализуется за счет солнечных панелей, которые преображают поступающий в дневное время суток солнечный свет в электрическую энергию. Нерастраченная часть этой энергии накапливается и используется ночью. По словам автора проекта, в случае переизбытка электроэнергии, какую-то ее долю можно даже отправлять в городскую энергосистему.
Данная технология допустима к использованию уже сейчас. Владельцами спутникового телевидения, например, если они поменяют рефлекторы (те самые «спутниковые тарелки») на солнечные батареи. В более масштабном плане применение данной разработки возможно в местах, где есть проблемы с прокладкой кабелей электропитания для вышек мобильной радиосвязи (3G, 4G, 5G). Например, для проведения электричества и мобильных сетей в поселения, отдаленные от райцентров и цифровизации аграрного комплекса.
Также данное изобретение будет полезно работникам нефтегазовой промышленности. Тенденции к отказу от углеродного топлива набирают обороты, и, когда рынок будет к нему готов, выживут компании, которые заранее приготовились к переходу на зеленую энергетику. Пока что она особой популярностью не пользуется в силу ряда недостатков.
К примеру, существенный минус солнечных батарей как одного из видов экологичной энергетики – дороговизна установки. Несмотря на полную свою окупаемость в течение 10-20 лет, оборудование и монтаж данной энергосистемы по карману далеко не всем.
Тем не менее, перспективы у солнечных панелей есть, особенно в регионах, расположенных недалеко от экватора, где солнце светит ярко практически круглый год. Есть надежда, что с распространением этой идеи и приобретением массового потребителя цена на экологичные энергосистемы станет доступнее.
«Мы высоко ценим такие интересные разработки наших молодых ученых, студентов. Они порой совершают те самые открытия, которые становятся ступеньками на пути к будущему. Уверен, что именно такие инициативы смогут сделать нашу жизнь экологичнее», — отметил ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин.