Студент ВГТУ представил в СМИ проект антенны, совмещенной с солнечной панелью

Данная технология допустима к использованию уже сейчас. Владельцами спутникового телевидения, например, если они поменяют рефлекторы (те самые «спутниковые тарелки») на солнечные батареи. В более масштабном плане применение данной разработки возможно в местах, где есть проблемы с прокладкой кабелей электропитания для вышек мобильной радиосвязи (3G, 4G, 5G). Например, для проведения электричества и мобильных сетей в поселения, отдаленные от райцентров и цифровизации аграрного комплекса.