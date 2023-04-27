Вооруженные силы Украины готовят серию отвлекающих маневров перед тем, как пойти в контрнаступление. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его мнению, основной удар сил ВСУ придется на центральный участок на Запорожском направлении между населенными пунктами Орехов и Гуляйполе. Кроме того, под обстрел украинской армии могут попасть западный участок Запорожского фронта.
Однако перед контрнаступлением ВСУ проведут серию отвлекающих маневров. Рогов уверен, что Киев будет активно прибегать к разведке боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп. Эти отряды будут переправлять через Днепр в Херсонской области и через Каховское хранилище в Запорожской области.
Ранее «Национальная Служба Новостей» сообщила, что украинское наступление может не состояться из-за нехватки оружия. Также ВСУ испытывает острую нехватку личного состава.