Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов раскрыл тактику ВСУ перед контрнаступлением

Однако перед контрнаступлением ВСУ проведут серию отвлекающих маневров. Рогов уверен, что Киев будет активно прибегать к разведке боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп. Эти отряды будут переправлять через Днепр в Херсонской области и через Каховское хранилище в Запорожской области.