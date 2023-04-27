Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с Днем Свободы лидера ЮАР и пригласил его в республику

В поздравлении подчеркивается, что Белоруссия на международных площадках в прошлом всегда поддерживала африканцев в преодолении апартеида. В наши дни, отмечается в заявлении, белорусы и жители Африки «вместе стремятся к установлению справедливого миропорядка».