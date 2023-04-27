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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с Днем Свободы лидера ЮАР и пригласил его в республику

Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с Днем Свободы лидера ЮАР и пригласил его в республику

Президент Александр Лукашенко поздравил главу ЮАР Сирила Рамафосу с национальным праздником африканской страны и пригласил политика посетить Белоруссию. Об этом 27 апреля говорится в опубликованном заявлении пресс-службы белорусского лидера.

В поздравлении подчеркивается, что Белоруссия на международных площадках в прошлом всегда поддерживала африканцев в преодолении апартеида. В наши дни, отмечается в заявлении, белорусы и жители Африки «вместе стремятся к установлению справедливого миропорядка».

Лукашенко подтверждает заинтересованность в будущем взаимодействии с ЮАР в различных направлениях — особенно отмечаются сферы промышленной кооперации с акцентом на сельское хозяйство, информационно-коммуникационных технологий, продовольственной безопасности, образования, защиты материнства и детства.

В конце опубликованного поздравления Лукашенко предложил Рамафосу посетить Белоруссию. Цель такого визита — «придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами».

Ранее Лукашенко заявил о необходимости предупредить человечество об опасности новой мировой катастрофы.
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