Политологи Чесноков и Белоусов рассказали, как сложатся дипломатические отношения между Россией и Польшей

Действия Польши в отношении российского посольства следует рассматривать как очередной приступ русофобии в восточной Европе, который ставит под вопрос дальнейшую работу дипломатов. Об этом ФАН заявили политологи Эдвар Чесноков и Ярослав Белоусов.