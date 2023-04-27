Политологи Чесноков и Белоусов рассказали, как сложатся дипломатические отношения между Россией и Польшей

Действия Польши в отношении российского посольства следует рассматривать как очередной приступ русофобии в восточной Европе, который ставит под вопрос дальнейшую работу дипломатов. Об этом ФАН заявили политологи Эдвар Чесноков и Ярослав Белоусов.
«В фильме «Планета обезьян» фигурирует вирус, который чудовищно уменьшает интеллект человека, превращая его в животное. Такое же действие имеет и вирус русофобии. Вот вроде бы интеллигентный господин в европейском костюме, но подхватил эту заразу — и всё: визжит, обмазывается нечистотами, кидается на прохожих, а если у него есть ножик — то режет. Очередной польский приступ русофобии следует рассматривать именно в таком качестве: дурно пахнущий бомж перерезал электропровод, идущий к твоей ферме», — высказался эксперт.
Политолог добавил, что России следует поступить похожим образом, закрыв одно из консульств Польши на своей территории: в Москве, Иркутске, Калининграде, Санкт-Петербурге и Смоленске.
«Учитывая хронически недружественную политику Польши, Россия имеет полное право уравнять взаимное дипломатическое представительство и закрыть какое-то из консульств Польши. Там, конечно, сильно обидятся, даже не поймут — «а нас-то за что?». Но с больным разговаривать бесполезно. Только терапия», — заключил Чесноков.
В свою очередь, политолог Ярослав Белоусов отметил, что Польша в открытую ограбила российских дипломатов.
«У Польши нет рациональных причин для столь враждебных действий, поэтому происходящее стоит рассматривать как замысел радикального антироссийского крыла польской элиты. Теперь деятельность российского посольства в Польше фактически стала невозможной. Думаю, в ближайшее время посол России из Варшавы будет отозван, а вместо него МИД РФ оставит временного поверенного», — сказал эксперт.
Напомним, ранее польская прокуратура изъяла сбережения со счетов российского посольства и торгового представительства РФ в европейской стране. Кроме того, в банке Santander заявили, что закрыли счета.