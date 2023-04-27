Эксперт в сфере инвестиций Денис Буйволов считает, что доллар остановится в росте на неделю

Очередные торги на Московской бирже преподнесли сюрприз многим брокерам и валютным спекулянтам. Курс доллара США впервые за долгий период времени не изменился ни вверх, ни вниз. И это после длительного восходящего тренда, пишет издание Teleprogramma.pro.
Американская валюта сегодня продается по курсу 81,62 рубля, валюта КНР —11,75 рубля. Деньги Евросоюза выросли на 76 копеек, перевалив психологический рубеж в 90 рублей, и один евро стоит теперь 90,26 руб. Выходит, что по отношению к российским деньгам подросла только европейская валюта, курс которой увеличился на 0,85%.
Эксперт из аналитического агентства «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов полагает, что «американец» будет стоять на этом уровне 7–10 дней. Поэтому пока выгоду искать валютным торговцам нужно в банковских госзнаках других стран.