Эксперт в сфере инвестиций Денис Буйволов считает, что доллар остановится в росте на неделю

Американская валюта сегодня продается по курсу 81,62 рубля, валюта КНР —11,75 рубля. Деньги Евросоюза выросли на 76 копеек, перевалив психологический рубеж в 90 рублей, и один евро стоит теперь 90,26 руб. Выходит, что по отношению к российским деньгам подросла только европейская валюта, курс которой увеличился на 0,85%.